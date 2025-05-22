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Спорт

Давнее противостояние: Швеция и Чехия играют в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Хоккей. ЧМ-2025. Четвертьфинал. Швеция — Чехия. ОНЛАЙН

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Эпизод матча Швеция - Чехия

Global Look Press
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Стокгольме хозяева шведы играют с национальной командой Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2025. 1/4 финала
Матч не начался
22 мая 21:20
Швеция
0 : 0
Чехия
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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21:05

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются Швеция и Чехия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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