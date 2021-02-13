«Самонов выиграл в одиночку»: что говорили после победы России над Швецией

Швеция — Россия — 1:2 Б

Сборная России в текущем сезоне на трех этапах Еврохоккейтура представала в очень разных составах и даже с разными тренерами — Игорь Ларионов работал на первом этапе и сейчас, а Валерий Брагин руководил на втором.

Однако это все никак не сказывалось на результатах: Чехию с Финляндией российские хоккеисты неизменно обыгрывают в основное время, а шведов — в сериях буллитов.

В итоге сложилась ситуация, при которой Шведские игры «Красная машина» гарантированно выиграет даже при поражении в последнем матче в овертайме или по буллитам. Ну а если Чехия будет обыграна, то одновременно будет оформлен триумф во всем сезоне Евротура, где остается еще целый этап.

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«С чем связываю то, что все три матча со Швецией на Евротуре получились тяжелыми? Это то, о чем я говорил с Юханом Гарпенлёвом после встречи. Вместо того чтобы сыграть 6:5 или 5:4, когда получаешь огромное количество эмоций и голов, матч складывается вот так. Была масса моментов с обеих сторон, — поделился своим мнением об игре на послематчевой пресс-конференции Ларионов. — Начали вяло, во втором периоде это переломили, стали создавать моменты, играть более агрессивно. Это две школы, которые проповедуют хоккей «у кого больше шайба, тот больше контролирует игру». Наверное, можно сослаться на это.

Пытаемся последние пару лет забрать у шведов их лучшие качества — контроль шайбы, хорошее катание, масса голевых моментов. Ребята во второй половине встречи сделали это блестяще. Заслуга всей команды — что не сломались, выстояли, взяли себя в руки и провели хорошую концовку матча.

Как угадал с Моисеевым? Парень горит, у него много энергии, энтузиазма. Провел две хорошие тренировки. Понимаешь, насколько парень заряжен и хочет себя проявить. Сегодня он это сделал. Довольны, что у нас есть игроки, которые не ждут, когда к ним придет шанс, а сами берут его. Связка Мо, как я его зову, с Чибриковым отыграла очень здорово.

Почему шведы начали матч лучше? Было сказано в самом начале, за счет чего мы можем быть сильнее шведов — за счет контроля шайбы, за счет того, что мы спокойны с шайбой, не паникуем, за счет игры в короткий пас, который разбивает любую оборону. Когда это не получалось, я был немного разочарован, что ребята не услышали или у них был мандраж. Все понимали, что матч решал исход турнира. Победа в основное время давала возможность выиграть турнир.

Может, давление свалилось, команда молодая. Международные матчи отличаются от КХЛ, многие ребята получают колоссальный опыт в таких встречах. Шведы доминировали в первом периоде, мы во втором периоде нашли возможность переломить. Каждый из ребят сыграл хороший матч».

Главный тренер оценил и Александра Самонова, который отразил 29 из 30 бросков по своим воротам, а также «засушил» шведов в серии буллитов. А заодно рассказал о состоянии Марата Хуснутдинова, получившего тяжелую травму в первой игре с финнами.

«Главным героем был Самонов? Невозможно выиграть хороший матч без хорошего вратаря. Но, считаю, победа — заслуга всей команды, ведь хоккей — коллективная игра. Но без удачной игры вратаря сложно выиграть. Ценим, что в команде есть три вратаря, достойных играть в национальной сборной, — цитирует Ларионова «Чемпионат».

— Хуснутдинов выбыл на четыре месяца? Пока трудно сказать. Скорее всего, будет МРТ в Москве, там поймем полный диагноз. Пока был рентген, но он не дает полной картины. Дождемся финального обследования, после чего станет ясно, на сколько он выбыл. Судя по тому что видел, не все так обнадеживающе».

Блестяще защитивший российский последний рубеж Самонов был спокоен и рассудителен в микст-зоне.

«Дают играть — надо забирать свое. Рад, что все так хорошо получается, получаю полезный международный опыт, но апостолом себя не чувствую. Со шведами главное было перетерпеть первый период, они всегда в начале много атакуют, крутят возле ворот, — пояснил вратарь санкт-петербургского СКА.

— Мы потом подравнялись и забрали свое. На буллитах отталкивался от своей игры, шведов не изучал. Готов ли завтра играть после столь напряженного матча? Если Родина позовет — всегда готов».

Нарасхват у журналистов был и дебютировавший в национальной команде и сразу же отличившийся нападающий Данила Моисеев.

«Тяжелый матч, шведы хорошо катаются, владеют шайбой. Хорошо, что выиграли. Мой гол? Все получилось, как всегда, голы забиваются с пятака, там они закопаны. Партнер отдал на пятак, а там уже заковырял, — сказал форвард. — Мне позвонили из ФХР, спросили, готов ли я сыграть за сборную России. Я, конечно, ответил, что готов, собрался и приехал. Это было удивительно, но я стремлюсь попасть сюда. Не скажу, что я этого не ждал. Можно ли попасть на чемпионат мира уже в этом году? Буду стараться, все возможно».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который сам был великолепным вратарем, конечно же, нахваливал Самонова.

«Тяжелый и интересный матч на нервах с сильной шведской командой. Наш вратарь Александр Самонов в одиночку их обыграл, он молодец.

Если откровенно, то все ребята старались, заслужили победу. Они старались на протяжении всего матча. Хорошо, что в овертайме выдержали, когда шведы нас могли «похоронить», — рассказал чиновник «Р-Спорту». — Восьмая победа подряд важна для команды, хоккеисты чувствуют уверенность. Тренеры смотрят на перспективы ребят, кто как бьется, кто как играет. Самое главное — не пропустить таланты, в будущем правильно сделать выбор. Из этого состава игроки могут оказаться в заявке на чемпионат мира, например, вратарь точно. Он третий Евротур вытаскивает».