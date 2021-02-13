Восьмая победа подряд: как Россия обыграла Швецию

Сборная России провела второй матч на шведском этапе Еврохоккейтура. Соперником подопечных Игоря Ларионова на этот раз стали хозяева соревнований. Команды подходили к очному поединку в хорошем настроении: в первом матче россияне обыграли Финляндию со счетом 3:2, а «Тре крунур» в овертайме додавили Чехию. Правда, удачный результат матча с финнами омрачила серьезная травма форварда «Красной машины» Марата Хуснутдинова, который во втором периоде повредил плечо. Хоккеисту потребуется операция и несколько месяцев на восстановление.

Реклама

«Хоккей — контактный вид спорта, и от травм никто не застрахован. Марат отыграл блестящий матч, о том, чтобы беречься в матче за сборную, нет и речи. Когда ты надеваешь майку с гербом, ты играешь за свою страну. Турнир, на котором мы играем, важен с точки зрения развития на перспективу и подготовки», — прокомментировал Ларионов повреждение игрока.

Место в воротах с первых минут вновь занял Александр Самонов, а тройку нападения первого звена составили Иван Чехович, Дамир Жафяров и Максим Соркин, выдвинутый в центр вместо Хуснутдинова.

Уже на второй минуте встречи Василий Подколзин схватил малый штраф. Шведы преимуществом воспользоваться не смогли — россияне уверенно оборонялись, не позволив хозяевам площадки создать даже один момент. Сразу после выхода со скамейки штрафников Подколзина Россия опять осталась вчетвером: на две минуты присел Сергей Шмелев. «Тре крунур» и в этот раз не удалось использовать большинство, а на излете штрафа Николай Коваленко с Соркиным вдвоем убежали на ворота соперников, но шведский защитник в последний момент обезвредил атаку.

В середине периода уже россияне получили право разыграть лишнего. Впрочем, «Красная машина» не смогла за две минуты даже закрепиться в чужой зоне.

Ближе к перерыву шведы стали больше играть возле ворот соперников, создавая напряженные моменты для Самонова, но голкипер уверенно отводил опасность. За две минуты до перерыва шведы на 40 секунд закрыли Россию в зоне. Будь шведы чуть удачливее, счет был бы открыт.

Первый период закончился с нулями на табло. Пожалуй, главным итогом стартового отрезка стало то, что Россия нанесла лишь один бросок по шведским воротам.

Второй период шведы также начали активнее. Уже в дебюте 20-минутки Самонову пришлось вступить в игру после броска Эмиля Петтерссона.

И если с первым броском шведа российский голкипер справился, то в следующем эпизоде Петтерсон свой момент реализовал, отправив снаряд в пустой угол. Швеция повела со счетом 1:0.

После пропущенной шайбы Россия немного расклеилась, а Швеция наоборот почувствовала уверенность. Уже в следующей атаке 14-й номер «Тре крунур» мог записать дубль на свой счет, но с броском с нескольких метров справился Самонов. В середине второго периода скандинавы две минуты играли 5 на 4, провели две минуты в российской зоне, но забросить так и не смогли, хоть и создали несколько моментов.

За пять минут до перерыва Павел Красковский вышел 1 на 1 с вратарем, но не смог переиграть голкипера. Зато свой момент под занавес периода реализовал Данила Моисеев, который после наброса Никиты Чибрикова на пятак отправил шайбу в сетку и сравнял счет.

Третий период прошел в основном под контролем сборной России. При этом на площадке было куда больше борьбы, нежели игровых комбинаций. Например, штрафом 2+10 за жесткий толчок Бардакова был наказан Петтерсон. Впрочем, свое большинство команда Ларионова не реализовала, и в итоге основное время матча закончилось со счетом 1:1. Игра перешла в овертайм. В середине дополнительной пятиминутки Бутузов зацепил шведа в средней зоне, судья отправил игрока российской сборной на скамейку штрафников. Скандинавы заперли Россию в своей зоне, но уверенная игра Самонова оставила «Красную машину» в игре.

В овертайме команды забросить не смогли. Выявить победителя предстояло в серии буллитов — точно так же, как это происходило и на первых двух этапах Евротура. Единственный точный бросок нанес все тот же Бутузов, принеся своей команде победу. При этом стоит отметить и Самонова, который после пяти бросков игроков шведской сборной свои ворота оставил неприкасаемыми.

Россияне одержали восьмую победу подряд в Евротуре. 14 февраля «Красная машина» завершит шведский этап игрой с Чехией.