«Хочется больше зрелища»: что говорят о победе России

Россия — Финляндия — 3:2

Исполняющий на этом турнире обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов обстоятельно прокомментировал итоги первого матча Шведских хоккейных игр. Во-первых, специалист отметил, что его подопечным потребовалось время, чтобы адаптироваться к размерам площадки «Мальмё Арены». Во-вторых, Ларионов обратил внимание на то, что состав, который прибыл в Швецию, еще не сыгран, однако положительный результат все-таки добыт.

«Не в оправдание, а как объяснение, это был первый матч на турнире, на большой площадке. И сопернику надо отдать должное, опытная команда, играла в агрессивный хоккей. Хочется, конечно, видеть более зрелищную игру, со скамейки было не то что много сумбура, но хочется видеть более зрелых ходов защитников, более спокойных действий нападающих, больше контроля шайбы. Но победа есть победа, рады, что выиграли»,

— сказал тренер.

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Кроме того, Ларионов рассказал, что покинувший по ходу третьего периода площадку Марат Хуснутдинов повредил плечо и выбыл, видимо, на длительный срок. По слухам, на восстановление нападающему СКА понадобится 3-4 месяца.

«Потеряли Хуснутдинова, скорее всего на долгое время. Уже обсудили пару вариантов, есть центральные Рубцов и Моисеев, которые сегодня не играли. Обсудим сегодня варианты, какие коррективы внести в звеньях, чтобы быть баланс. Нужны творческие центральные чтобы созидать, чтобы были более спокойны и надежны, чтобы давление в нашей зоне были разгружено умными действиями центрального нападающего, — поведал Ларионов.

— Дебют Чибрикова? Не самый простой матч для молодого пацана, чтобы войти в игру. Не самый легкий соперник. Он сыграл достойно, мог забить. Молодые ребята получают шанс, у них есть возможность о себе заявить. Довольны, что он не потерялся, сыграл достойно».

Капитан национальной команды на этом турнире Дамир Жафяров, проведший яркую встречу и сделавший в ней две голевые передачи, подчеркивал, что выигрывает исключительно вся команда.

«У нас нет какого-то разделения, кто с кем играет, все в команде хорошие, техничные игроки. Без разницы, с каким звеном выходить. Не думаю, что у моего звена лучше всего держалась шайба. У всех ребят были моменты, чтобы забить, в обороне хорошо работали. Но, конечно, есть над чем работать в целом, — цитирует нападающего «Чемпионат».

— Конечно, любая победа — это победа. Без разницы, кто забил, кто отдал, главное, что забросили на одну шайбу больше, чем соперник. Почему получились разные периоды? Есть такой момент, наверное повлияла большая площадка именно во втором отрезке. В КХЛ мы успели отвыкнуть от них, у нас там наоборот на сужение тенденция идет. Мне кажется, что финский размер площадок оптимальный.

Самый трудный момент для капитана — это начало игры. А затем уже не надо было никого подбадривать дополнительно, у всех горели глаза».

Другим героем встречи был нападающий Николай Коваленко, который постоянно терзал финскую оборону своими прорывами в меньшинстве, а в итоге в третьем периоде отобрал уже в равных составах шайбу в средней зоне и вывел своего партнера по звену Владимира Бутузова на свидание с голкипером соперников, закончившееся победной шайбой.

«Я всегда серьезно настроен на матчи, просто больше игрового времени сегодня получил и больше уверенности. Самое главное, что я не разочарован сегодня, а то, что не забил — это отходит на второй план. Почему больше уверенности? Все зависит от игрового времени, чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь, — рассказал в микст-зоне Коваленко.

— Столкновение с Сятери? Всегда извиняюсь в тех случаях, когда втыкаюсь во вратаря. Хотел в первую очередь забить, а потом уже затормозить. Ярославская связка? Мы с Пашей Красковским не так много играем в «Локомотиве». Но мы по тактике хорошо понимаем друг друга, и это только первая игра, дальше будет лучше.

Согласен, что начало второго периода немного провалили, отдали инициативу. Не знаю, с чем это связано, может немного недооценили финнов после первого периода. Конечно, для всех ребят сказался переход на большую площадку — совсем другой хоккей».