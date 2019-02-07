«Голливудский сюжет»: как Россия вымучила победу над финнами

7 февраля стартовал очередной, третий этап Еврохоккейтура. Открывал Шведские игры матч между сборными России и Финляндии, который прошел на заполненной до отказа «Арене-2000» в Ярославле.

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Церемонию открытия провел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Участие в мероприятии приняла и Герой Советского союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она же и провела символическое стартовое вбрасывание.

К слову, внимание к данной церемонии было приковано не только в связи с тем, кто в нем участвовал, но и в некоторой степени из-за курьезного случая, произошедшего на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» — СКА, когда приглашенный на проведение вбрасывания шайбы португальский футбольный тренер Жозе Моуринью поскользнулся и упал.

Дабы не повторить столь неприятного эпизода, организаторы не стали делать настил до центра площадки и ограничились проведением символической церемонии у края борта.

На лед же сборная России вышла в следующем составе:

Вратарь: Коновалов (Бобков);

Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А);

Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.

Однако курьезное «падение» в начале матча все-таки произошло, когда место на льду занимало звено капитана российской сборной: финский защитник Микка Лехтонен набросил от синей линии, а Нико Оямяки ловко подставил клюшку и «прошил» ворота Ильи Коновалова уже на 29-й секунде встречи.

Пропустив быструю шайбу, сборная России попыталась организовать быстрый ответ. Пробить финскую оборону, которая в первые минуты действовала дисциплинированно, удалось на пятой минуте.

Сергей Шумаков отдал передачу на Дениса Зернова, находившегося у ближней штанги, тот, оглянувшись назад, откатил на свободного Михеева, и Илья бросил точно под перекладину, сравняв счет.

Заброшенная шайба сыграла на руку подопечным Ильи Воробьева, которые взяли игру под свой контроль. Заставляли россияне своих соперников и часто фолить. Однако тремя возможностями игры в большинстве российские хоккеисты не воспользовались — как и за весь матч.

Во втором периоде финны сильно прибавили в атакующих действиях, хотя позиционным нападением молодая финская сборная похвастать не сумела, ограничившись хаотичным движениям по краям и броскам. Их гости, кстати, нанесли во второй 20-минутке существенно больше россиян — 13 против 7. Заставляли «Суоми» своего соперника и чаще фолить, однако реализовать большинство финны также не сумели.

Отыграв второй период по нулям, команды могли определить победителя в заключительной 20-минутке. Ближе к этому была «Красная Машина», в составе которой вновь зажег Илья Михеев, который впоследствии был признан лучшим игроком матча.

Именно с его отбора у синей линии началась вторая голевая атака сборной России. Форвард «Авангарда» обокрал защитника, прорвался по краю, сместился в центр и, сблизившись с голкипером, бросил точно в ближний угол.

Имея преимущество в счете, российская команда организовала еще несколько опасных атак, каждый раз досаждая Вейни Вехвиляйнену, однако финский голкипер каждый раз в буквальном смысле принимал удар на себя.

Впрочем, за две минуты до окончания основного времени голкипер был вынужден покинуть ворота, оставив место на льду для шестого полевого игрока. И численное преимущество сыграло финнам на руку.

На руку все того же Лехтонена, которому за восемь секунд до сирены никто не помешал кистевым броском от синей линии загнать шайбу точно в дальний верхний угол и перевести игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке россияне имели отличную возможность решить все вопросы досрочно, когда игроки «Суоми» допустили численное нарушение и доигрывали встречу в меньшинстве. Однако броски Кагарлицкого, Бурдасова и Михеева цели не достигли.

В итоге финны дотерпели до серии послематчевых буллитов, в которых точнее оказались подопечные Воробьева. На точный бросок Кагарлицкого победным сейвом ответил Илья Коновалов, выигрывал дуэль у Юхани Тюрвяйнена.

Таким образом, сборная России в нелегкой борьбе вырвала победу на старте третьего этапа Еврохоккейтура, а также в третий раз в сезоне обыграла команду Финляндии.

Да! Кагарлицкий свой буллит забивает (это был девятый по счету!), а вратарь Коновалов парирует попытку финнов! Это победа! 3:2 по буллитам. #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/10d0nMnmiS — Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2019 г.

После матча главный тренер российской сборной подвел итоги встречи, подчеркнув, что против шведов место в воротах займет Игорь Бобков. Игра состоится 9 февраля.

«Много ребят, которые впервые играли в сборной. Была ошибка, но мы ее уже разобрали. У нас много дебютантов, и все придет с опытом. Сюжет получился несколько голливудским. Ребята старались, у них горели глаза, все остальное придет с опытом.

Не слишком яркая игра? Я бы не стал здесь по первой игре делать выводы, давайте по турниру оценивать ребят. Пока еще рано. Была работа, ребята хотели»,

— цитирует Воробьева Sport24.

Обратил внимание наставник «Красной Машины» и на отсутствие реализации большинства, однако о том, какие изменения в игровой схеме будут произведены, отвечать отказался.

«Некоторые изменения скорее всего будут. Давайте ночь переспим, потом будем решать. Я понимаю, что вы хотите услышать сейчас ответ, но мы будем думать. О бригадах большинства тоже будем думать, хотя у Шипачева были моменты, у второй спецбригады было хорошее движение шайбы, но мало бросков», — заявил Воробьев.

Несмотря на поражение, удовольствие от игры своих подопечных получил главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, отметивший прогресс у молодых финских хоккеистов.

«Я очень доволен сегодняшней игрой с нашей стороны, мы очень хорошо боролись, здорово начали игру, забросили быструю шайбу. Конечно, второй гол без вратаря - это очень хороший знак для нас.

Мы проиграли игру, но я очень доволен тем, как мы играли, у нас сегодня на льду было много молодых ребят, это большой опыт для них — сыграть 60 минут, овертайм и буллиты. Это новый опыт и очень хорошо для всех наших хоккеистов, многие действовали хорошо сегодня»,

— приводит ТАСС слова Ялонена, который сравнил финского голкипера Вехвиляйнена и Коновалова, назвав их «хорошими вратарями, равными по силе».

Российский голкипер, ставший одним из героев встречи и принесший своим сейвом победу своей команде, заявил, что при первой пропущенной шайбе в начале встречи не видел момент броска, а также рассказал о том, как отличаются матчи в сборной от игр в КХЛ.

«Тут ребята более мастеровитые, хоккей побыстрее, все быстрее принимают решение, мне тоже нужно было прибавить в скорости. Самая ли длинная эта серия буллитов для меня? Не знаю, у меня была только одна буллитная серия. Хорошо, что выиграли», — сказал Коновалов.

О длинной серии буллитов и матче в целом высказался и автор дубля Илья Михеев, который не стал делать акцента на усталости к концу встречи.

«В первом периоде пропустили в самом начале, в конце тоже пропустили. Надо проще играть и меньше ошибок делать. Все нормально. Самое главное — спасибо болельщикам, такая сумасшедшая поддержка. Как пройдет подготовка к матчу со Швецией? Завтра перелет в Стокгольм, больше подробностей не знаю о подготовке», — отметил Михеев.

Матч Швеция — Россия состоится 9 февраля на арене «Ховет» в Стокгольме. Начало — в 17.30 по московскому времени.

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