«Вернули должок»: как Россия взяла реванш у Чехии

Сборная России с крупным счетом 7:2 обыграла чехов в своем втором матче на Кубке Первого канала в рамках Евротура. По два гола на свой счет записали нападающие российской команды Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов. Последний после игры остался очень доволен результатом и широко улыбался. Он отметил, что сборной России удалось отомстить чехам за поражение на Кубке Карьяла. Тогда россияне уступили команде Чехии со счетом 2:5.

«Не ожидали, что будет такой разгромный счет. Но нужно было отмазаться за прошлый турнир, это держали в голове. Выходили и играли на победу. Очень тяжело было сегодня, крупный счет ни о чем не говорит.

Забросили свои шайбы в первые 40 минут матча, в третьем периоде мы уже доигрывали матч. Во второй 20-минутке, как я понимаю, чехи только два раза бросили по воротам, так что, думаю, тогда они подсели, а мы просто реализовали свои моменты», — сказал Локтионов.

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Локтионов также намекнул, что финны завтра проиграют сборной России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена», который вмещает почти 68 тысяч зрителей.

«Что касается финнов, то, думаю, у них не получится ничего нам испортить. И они полетят домой грустные. Хочу ли я вернуться в НХЛ? Нет, пускай скауты смотрят на более молодых ребят», — добавил Локтионов, выступавший за океаном шесть лет.

В свою очередь, вратарь сборной России Илья Сорокин рассказал, что ему очень нравится играть на Кубке Первого канала, так как на этом этапе Евротура всегда приятная атмосфера, а арена на Автозаводской постоянно собирает аншлаг.

«Отличная атмосфера здесь, как на всех предыдущих турнирах Кубка Первого канала. Всегда полные трибуны на этой арене, и нас поддерживают шумно и тепло. Спасибо им большое за это! А если все придут завтра на матч в Питере, то это будет что-то невероятное», — заявил Сорокин.

Известно, что все билеты на матч Россия – Финляндия проданы, поэтому у голкипера будет возможность прикоснуться к чему-то невероятному.

Еще один автор дубля Андрей Кузьменко отметил, что он получает удовольствие от игры в составе сборной России в целом и на Кубке Первого канала в частности.

«Все хорошо получается, очень рад, что в сборной получается забить. Спасибо партнерам, сегодня у нашей тройки многое получалось, взаимодействие было очень хорошим. Благодаря этому и победили. К партнерам быстро привык, ребята отдавали мне шайбу, я получил удовольствие от игры, надеюсь, они тоже. Здорово сыгрались.

Почему только два гола опять? После этого момента я уже думал, что, видимо, не могу третью шайбу забросить за сборную. Мне кажется, ключевым был момент с четвертым голом. Хотя вчера чехи с 0:3 отыгрались, наверное, не особо ключевой момент»,

— сказал Кузьменко.

Кузьменко так же, как и Локтионов, заявил, что на матч с чехами российская команда вышла с дополнительной мотивацией – вернуть должок за Кубок Карьяла. «Конечно, после Кубка Карьяла была мотивация вернуть чехам должок. Мы там плохо сыграли, сегодня отквитали, слава богу», — заключил форвард.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев на пресс-конференции был немногословен и предельно коротко отвечал на все вопросы. Наставник российской команды похвалил своих подопечных за игру.

«Ребята — молодцы. Нам было понятно, с каким планом вышел соперник на матч. Но наша команда вытерпела, а потом у нас многое получалось. Что касается грубой игры соперника, то по первому периоду было понятно, как игра будет складываться»,

— сказал Воробьев.

Также тренер не стал отвечать на вопрос, преобразил ли Локтионов первое звено. По его мнению, персонально нельзя никого выделять. Нападающий пропустил первую игру Кубка Первого канала против шведов, но вышел на матч с чехами в первой пятерке.

«Локтионов преобразил звено? Не хочется никого выделять. Ребята играли как команда, все в общие копилку что-то вложили», — отметил Воробьев.

Кроме того, наставник сборной оценил состояние Кирилла Капризова, который получил повреждение по ходу матча.

«Капризов сейчас сказал, что с ним все нормально. Доктора его посмотрят, надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче», — добавил Воробьев.

В следующем матче российская сборная сыграет с командой Финляндии. Игра состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря в 17.00 мск.

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