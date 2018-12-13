«Голливудский конец»: как Россия вырвала победу у шведов

Российская команда начинала домашний этап Еврохоккейтура в хорошем настроении. На ноябрьском Кубке Карьяла россияне смогли набрать шесть очков, обыграв команду Финлядии со счетом 3:0, шведов – 2:0.

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Сборная Илья Воробева уступила только в последнем матче этапа — команде Чехии (2:5). После неплохого выступления национальной команды на финском турнире российские болельщики были вправе ожидать такого же рвения от россиян и на Кубке Первого канала, что собственно и произошло.

В стартовом матче турнира россияне обыграли команду Швеции в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Основное время игры и овертайм победителя не выявили (2:2).

Российская сборная на протяжении всех трех периодов владела преимуществом. Но счет в матче открыли шведы с помощью рикошета на пятой минуте игры: важное касание для шведов сделал Филип Хольм. У Ильи Сорокина в том эпизоде не было шансов спасти свои ворота. Однако россияне продолжали атаковать, что привело в двум подряд удалениям у шведов.

За четыре минуты суммарного большинства сборной России удалось прижать шведов к воротам, но в основном все броски шли либо с дальней дистанции, либо игроки команды Воробьева не успевали перекрывать обзор Ларсу Юханссону. В итоге после практически всех бросков россиян шайба прилетала в ловушку шведского вратаря, что не позволило им воспользоваться численным преимуществом.

Похожий сценарий продолжался и во втором периоде. Сборная России давила, но при этом создавала мало опасных ситуаций, а шведы забивали.

Клас Дальбек за шесть минут до конца второго периода вновь пробил Сорокина. Он бросил от левого борта, а российскому вратарю полностью перекрыли обзор, что привело ко второй заброшенной шайбе в ворота сборной России. Счет стал 2:0, и уже казалось, что шведы не упустят победу в матче.

Но в третьем периоде со стороны сборной России пошел совсем другой хоккей. Россияне сразу взвинтили скорости, и шведы немного поплыли. В первые две минуты последней 20-минутки неплохие моменты упустили Сергей Андронов и Максим Шалунов.

Но в итоге россияне добились своего, забросив две шайбы в течение минуты. Сначала Михаил Григоренко в большинстве с кистей бросил с правого круга вбрасывания шведов и поразил цель, а потом Владислав Гавриков сравнял счет.

До конца третьего периода россияне создали еще немало острых ситуаций, но не смогли еще раз огорчить Юханссона. Вдобавок примерно за минуту до сирены, которая свидетельствовала об окончании основного времени матча, удаление российской команде привез Максим Шалунов, а это означало, что в овертайме россиянам предстоит провести более минуты в меньшинстве.

Россияне выстояли, играя втроем против четверых. Шведы смогли создать только один опасный момент за этот период: Бенгтссон бросал со средней дистанции без сопротивления, но Сорокин смогу поймать шайбу в ловушку.

Однако россияне еще заработали меньшинство из-за неудачного силового приема Никиты Нестерова. Но и тут сборной Воробьева удалось отбиться.

В итоге все решалось в серии послематчевых буллитов, где удачливее оказались россияне. Из девяти бросков команд попал в цель только один: Григоренко во второй раз в игре смог выйти победителем из дуэли с Юханссоном. А шведы ни разу не смогли пробить Сорокина, что и привело россиян к победе – 3:2.

После матча главный тренер сборной России Илья Воробьев отметил, что он рад голливудскому концу в игре со шведами. При этом, по мнению наставника национальной команды, один из голов шведов был забит не по правилам.

«Первый период довольно хорошим получился. Но нам забили такие голы… Первый вообще от конька. Потом мы героически вытащили. Хорошо, что был голливудский конец.

Как так получилось, что нам пришлось отыгрываться? Это хоккей. Они забили два гола, нам пришлось вытаскивать матч. Давайте не будем искать оправданий. Работаем дальше», — сказал Воробьев.

Илья Сорокин, который отразил 24 из 26 бросков по своим воротам в игре со Швецией, также отметил, что после второго периода по раздевалке сборной России бутылки не летали. Интересно, что сказал Воробьев свои подопечным перед выходом на третий период, так как игра сборной России в заключительной 20-минутке резко преобразилась.

«На овертайм у меня осталось много сил, так как в игре особой работы не было. В моменте с моим сейвом получилось, что швед удачно в ловушку попал. Бывало, что отражал все буллиты, как сегодня.

После второго периода в раздевалке все было спокойно, бутылки не летали. Проанализировали свою игру без нервов. Послушали тренерские указания на заключительный отрезок матча», — сказал Сорокин.

Автор одного из голов Владислав Гавриков после матча со шведами похвалил российского вратаря. По его мнению, его можно назвать главным творцом победы.

«Мы не рассчитывали на легкую игру. Начали не очень хорошо, был неважный контроль шайбы. Во втором периоде уже стали подбираться к воротам, были моменты, забить не смогли. А в третьем периоде смогли. Сорокин всегда тащит, в порядке он у нас.

Спасибо Илье. Без него бы у нас ничего не получилось, он сделал пару ключевых сейвов в овертайме», — заключил он.

По словам Григоренко, третий период сборная России провела лучше первых двух за счет характера. Он считает, что эта победа сплотит команду.

Также нападающий рассказал, как ему два раза удалось переиграть Юханссона, который отразил 32 броска по своим воротам. Отметим, что Григоренко выступает со шведским вратарем в одном клубе – ЦСКА.

«Долго входили в игру, не знаю, с чем это связано. Сейчас в разгаре сезон КХЛ, кто-то уставший, кто-то наоборот. Третий период за счёт характера здорово сыграли, все друг за друга. Думаю, эта победа сплотит нас. Играть против Юханссона? У меня был единственный прием, меньше всего туда ему на тренировках бросаю, поэтому решил так бросить. И в домик, и на буллитах. Думаю, против него обманные манёвры не работают», — отметил Григоренко.

Однако помимо радости от победы над шведами тренерский штаб сейчас, скорее всего, испытывает небольшое разочарование. Нападающий сборной России Иван Телегин в игре со Швецией получил повреждение и сейчас отправил на медицинское обследование.

«У Телегина небольшое повреждение, сейчас он поехал к врачу на обследование. Пока неясно, сможет ли он сыграть в оставшихся матчах турнира»,

— сказал Воробьев.

В следующем матче сборная России 15 декабре сыграет против команды Чехии.

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