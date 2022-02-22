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Ковальчук заявил Трусовой, что она обязательно выиграет золото Олимпиады

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Tyrone Siu/Reuters

Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук обратился к серебряной призерке Олимпийских игр в Пекине Александре Трусовой.

Экс-хоккеист заявил, что 17-летняя спортсменка еще получит возможность завоевать олимпийское золото.

«А у тебя еще обязательно будет золотая медаль, сто процентов», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

На Играх Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, обратилась к российской фигуристке Александре Трусовой.

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