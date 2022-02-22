Потанин — о сборной России по хоккею на ОИ: это пока не «Красная машина»

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин высказался о выступлении сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Игра команды не понравилась. Играли сухо — не в наш российский или советский, атакующий, бодрый хоккей. Играли как могли. Всего 13 шайб в шести играх, пять из которых были заброшены в ничего не решающем матче с Чехией.

Причем наша сборная была наименее пострадавшей из-за того, что на Игры не поехали игроки из НХЛ. У нас все ребята были из КХЛ, а в нашей лиге много качественных игроков. Мы собрали вполне боеспособную команду. Но качество игры радовать не может.

Без забитых голов Олимпиаду обычно не выигрывают. Да, многие здорово себя проявили — и Вячеслав Воинов, и Никита Нестеров, а Егор Яковлев вообще вошел в символическую сборную турнира. Но это — защитники, а с нападающими у нас оказалось сложнее.

Антон Слепышев проявил себя как лидер, Гусев был хорош, молодые ребята чуть-чуть зажгли. Но это не «Красная машина». Это пока лишь только проект «Красной машины», — приводит слова Потанина «Матч ТВ».

Напомним, подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 1:2. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями от выступления национальной команды на ОИ.