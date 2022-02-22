Четырехкратный олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что российский лыжник Александр Большунов может начать выступать в биатлоне.

«Это бред, вряд ли такое когда-то произойдет. Биатлон — серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта. Большунову это просто не нужно. У него и так все в порядке. Это обыкновенные пожелания людей, не имеющие никакой основы. Может, тогда и Аню Щербакову в женский биатлон перевести? Пустые разговоры.

Саше самому это не надо, переход в другой вид спорта — это очень сложно, займет много времени, а у него все отлично, он король лыж. Уверен, у Александра еще есть мотивация в лыжных гонках. Возможно, он мечтает взять полный «полтинник» на следующей Олимпиаде.

Ему всего 25 лет — до следующих ОИ спокойно можно протянуть. Поэтому людям не надо голову ломать и заниматься такой хреновиной. Это все бредовая писанина, которая абсолютно никому не нужна», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На Играх лыжник стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Александра Большунова главным героем Олимпийских игр.