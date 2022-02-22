Губерниев осудил хоккеиста Слепышева за резкие высказывания в адрес критиков

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение нападающего сборной России по хоккею Антона Слепышева к фанатам и хейтерам национальной команды.

Напомним, 20 февраля россияне уступили Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Это полный привет вообще! В хоккей бы он лучше играл вместо того, чтобы высказывать претензии журналистам.

Да еще и с ошибками пишет. В школу бы еще раз сходил, что ли», – цитирует Губерниева «Аргументы и факты».

Национальная команда во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На прошлых ОИ хоккеисты сборной России в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук отреагировал на жесткое заявление Антона Слепышева.