Сноубордист Уайлд объяснил свое нецензурное выражение на Олимпиаде-2022

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что не понимал, что интервью еще продолжалось в тот момент, когда он выразил удивление нецензурным словом.

«Видел ли свое интервью про 0,01 секунды, которое стало мемом? Да. Очень забавно. Людям понравилось — это великолепно. Круто. Это прошло веселее, чем я ожидал. Но, если честно, я не понимал, что интервью все еще продолжается», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 35-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После соревнований Уайлд употребил нецензурное слово в ответ на слова корреспондента о том, что в четвертьфинале он опередил соперника лишь на 0,01 секунды.

Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде в 2014 году. Это достижение сделало его единственным сноубордистом, завоевавшим две высшие награды на одном олимпийском турнире. В 2012 году он получил паспорт гражданина России и стал выступать за нашу страну.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о любви Уайлда к России.