Губерниев: сборная России по хоккею бездарно профукала шанс взять золото Игр

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, подопечные Алексея Жамнова в финальном матче хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 1:2.

«Второе место после финнов — это наш уровень? Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. У нас был шанс победить без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали», — приводит слова телеведущего «Аргументы и факты».

Национальная команда во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На прошлых ОИ хоккеисты сборной России в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о выступлении мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх.