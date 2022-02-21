Кожевников о серебре сборной России: нормальная ситуация для нынешнего состояния нашего хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» оценил серебро сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

«Серебро – не провал и не успех, это нормальная ситуация для нашего хоккея в его нынешнего состояния. Сто процентов, тренерам надо дать поработать. Вы же видели, что творилось перед Олимпиадой в прессе? Одного ставят, потом убирают, третьего, четвертого, какие-то совещания… Мы же не знаем, что на самом деле происходило, мы не находились внутри, - а эта ситуация тоже сыграла свою роль, кстати говоря. Если бы Жамнова поставили перед сезоном, тогда с него и с ребят был бы спрос. Но этого же не произошло, его назначили за полтора месяца до Олимпийских игр, что же ему голову-то рубить? Он и его штаб своим выжали из команды все, что можно, и только из-за сжатых сроков они построили игру от обороны. У них не было времени найти сочетания, составить свои представления об игре каждого хоккеиста, вот в этом проблема», — сказал Кожевников.

Подопечные Алексея Жамнова в финале уступили финнам со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее Кожевников заявил, что в матче против финнов никто из российских хоккеистов не хотел «умирать» на льду.