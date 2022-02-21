Фигуристка Туктамышева прокомментировала итоги Олимпиады-2022

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала пост в Instagram, в котором прокомментировала итоги Олимпийских игр в Пекине.

Российская спортсменка отметила, что пристально следила за ходом Олимпиады. По ее мнению, всемирные спортивные соревнования объединяют людей и помогают узнать что-то новое.

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями, погружаются в этот мир: объединяются, поддерживают, обсуждаются, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство, и всегда есть о чем поговорить», — написала Туктамышева.

20 февраля завершились зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), на счету биатлонистов 4 награды (0-1-3).

По общему количеству медалей Россия стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей. По количеству золотых медалей команда заняла девятое место.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее личный тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал выступление своего подопечного в лыжном марафоне в рамках Олимпийских игр в Пекине.