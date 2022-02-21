Саночник Репилов рассказал о нюансах общения с украинцами на ОИ-2022

Российский саночник Роман Репилов заявил, что отечественных спортсменов попросили избегать публичного общения с украинскими атлетами для того, чтобы по окончании соревнований у них не возникло трудностей.

«Нас просили «не обниматься» и «не целоваться» с украинскими спортсменами, чтобы у них не возникло проблем с руководством из-за пристального внимания к нашим странам.

А что касается неугомонных людей, требующих нас отстранить, то хочется спросить, а что они из себя представляют, кто они такие? Сидят в кабинетах, им говорят давить на Россию – они и давят. Это говорящие головы, которые всем промывают мозги.

Как можно обобщать всех спортсменов? Возьмите разом допинг-пробу у всех и посмотрите, кто будет на запрещенных препаратах. Весь мир знает истории, как европейцы и американцы годами употребляют допинг, читерятся, и ничего, про них никто не судачит. А на Россию очередную массированную атаку ведут», — приводит слова Репилова «Матч ТВ».

Роман Репилов в соревнованиях саночников-одиночников финишировал на девятом месте. Обладателем золотой награды стал немец Людвиг Йоханнес. Он взял лидерство сразу после первой попытки.

Ранее саночник российской сборной Семен Павличенко, который вернулся в Россию после выступлений на Олимпийских играх в Пекине, рассказал, по чему скучал во время Игр.