Главный тренер сборной России по хоккею объяснил, что помешало Шипачеву на ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, почему капитан команды Вадим Шипачев не смог проявить себя на Олимпийских играх в Пекине.

«Шипачеву, наверное, помешало, что не было пространства и времени для принятия решений. Игра не сложилась, но он был настоящим капитаном. Команда выигрывает, команда проигрывает. Переходить на личности я не буду», — передает слова Жамнова Sport24.

На хоккейном олимпийском турнире Шипачев принял участие во всех шести матчах национальной команды. 34-летний нападающий «Динамо» сумел отличиться лишь раз (в матче против Дании) и отметился двумя голевыми передачами.

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что нельзя рассчитывать на такую сборную России.