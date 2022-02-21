Лыжник из США назвал Большунова мечтой американской прессы

Американский лыжник Крис Фримен в эфире подкаста FasterSkier порассуждал об успехах российского спортсмена Александра Большунова.

«Знаете, это прямо мечта американской прессы. Каждому хочется иметь такого спортсмена, как Майкл Фелпс: «Эй, вы поедете на Олимпиаду. Намерены завоевать восемь золотых медалей?» Или так: «У всех восемь серебряных медалей. Считаете ли вы, что это провал?» Американские журналисты были бы рады истории Большунова. Выступать настолько стабильно — это впечатляет», — сказал Фримен.

Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

На церемонии закрытия Олимпийских игр 2022 года Александр Большунов был знаменосцем сборной России.

Ранее специальный представитель президента РФ Сергей Иванов назвал Александра Большунова главным героем России на Олимпиаде.