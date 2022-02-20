Трусова: не особо ощущалось, что это Олимпиада

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей подготовке к Олимпиаде.

«Я пыталась набрать пиковую форму к Олимпиаде. Был план, по которому мы шли, чтобы именно на Олимпиаде прыгнуть пять четверных. По настрою могу сказать, что не особо ощущалось, что это Олимпиада», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос, были ли у него проблемы с обучением Александры Трусовой во время их сотрудничества.