Илья Ковальчук поздравил российских хоккеистов с серебром Олимпиады

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал поражение российской команды в финале Олимпиады от Финляндии, передает РИА «Новости».
«Спасибо пацанам. Непростые были условия подготовки, кто-то болел, кто-то позже приехал. Не люблю серебро, но это начало чего-то большого для нашей сборной», — сказал Ковальчук.
Олимпиада-2022. Финал
Финляндия — Россия — 2:1
Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;
1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;
2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.
Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).
Ранее Сборная России по хоккею установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков в створ в финальных матчах.
Россияне уступили в решающем матче национальной команде Финляндии со счетом 1:2, нанеся в створ 17 бросков.