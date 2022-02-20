Депутат Госдумы России Светлана Журова назвала главные разочарования зимней Олимпиады 2022 года, которая прошла в Пекине, передает Sport24.

«На фоне побед наших лыжников самыми большими разочарованиями является выступление Камилы Валиевой, хоккей и биатлон. Это три наших главных расстройства», — сказала Журова.

Напомним, Камила Валиева заняла четвертое место в личных соревнованиях, мужская сборная России по хоккею уступила в финале Финляндии (1:2), а биатлонисты завоевали одно серебро и три бронзы.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала главного героя сборной России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине.