Фазель рассказал, что принесло хоккейной сборной Финляндии победу на Играх

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал результат олимпийского турнира в Пекине.
Напомним, сборная России уступила Финляндии со счетом 1:2.
«Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале.
Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото Олимпиады. Но у россиян все равно получился хороший турнир, серебро — это тоже олимпийская медаль», — приводит слова Фазеля ТАСС.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Олимпиада-2022. Финал
Финляндия — Россия — 2:1
Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;
1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;
2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.
Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России в финале олимпийского турнира.