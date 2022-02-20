Фазель рассказал, что принесло хоккейной сборной Финляндии победу на Играх

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал результат олимпийского турнира в Пекине.

Напомним, сборная России уступила Финляндии со счетом 1:2.

«Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале.

Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото Олимпиады. Но у россиян все равно получился хороший турнир, серебро — это тоже олимпийская медаль», — приводит слова Фазеля ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России в финале олимпийского турнира.