Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею уступила Финляндии (1:2) в финальном матче олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине.

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. На 25-й минуте защитник финской команды Вилле Пока сравнял счет.

На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен впервые в матче вывел финнов вперед, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Впервые в истории сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее тренер сборной России Сергей Федоров назвал психологию решающим фактором в финальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр.