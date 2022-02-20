Тихонов объяснил сход Непряевой с масс-старта на Играх-2022

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женского лыжного марафона на Играх-2022 в Пекине.

«Очень хотелось увидеть сегодня наших девушек на пьедестале, но чуть-чуть не хватило. Закончить Олимпиаду бронзой было бы здорово, но они и без нее сделали свое дело, принесли наибольшее количество медалей. Федерация на высоте, шикарный коллектив, молодцы!

Сход Непряевой? Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение», — сказала Тихонов «Газете.Ru».

Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы на 1 минуту и 43 секунды. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс. Тройку призеров замкнула финская спортсменка Кертту Нисканен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что ни одна из лыжниц сборной России не смогла завоевать медали в марафоне на Олимпиаде.

Наталья Непряева смогла преодолеть только 1/4 дистанции. Татьяна Сорина финишировала на 6-м месте. На заключительном отрезке она пыталась побороться за бронзу, но на финише ей не хватило сил. Мария Истомина закончила гонку на 9-м месте, Анастасия Рыгалина – на 17-м.