Бородавко заявил, что норвежцы просили сократить дистанцию масс-старта до 15 км

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о желании норвежской делегации сократить дистанцию масс-старта с 50 до 15 км.

«С утра творилось что-то непонятное. Был сильный ветер. Потом выяснилось, что норвежская делегация обратилась с просьбой о сокращении дистанции. Они вообще просили сократить до 15 км. Мы хотели, чтобы сохранили 50 км. Но было принято решение сократить до 30», — цитирует Бородавко Metaratings.

В этой гонке победу одержал российский лыжник Александр Большунов. Второе место также досталось россиянину – Ивану Якимушкину. Третьим стал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Всего на Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей: четыре золотые (Большунов в скиатлоне и масс-старте, а также женщины и мужчины в своих эстафетных забегах), четыре серебряные (Спицов и Непряева в скиатлоне, Большунов в гонке с раздельным стартом и Якимушкин в масс-старте) и три бронзовые награды (Терентьев в спринте, а также женщины и мужчины в командных спринтах).

Ранее Юрий Бородавко заявил, что звание короля лыж Большунова теперь никто не оспорит.