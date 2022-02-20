Третьяк рассказал, как сборной России не надо играть в матче с финнами

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что хоккеистам сборной России в финальном матче против Финляндии нельзя зарабатывать удаления и ошибаться при игре в обороне.

«Много голов не будет, все будет зависеть от дисциплины и игры вратаря. Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют. Будет такая же игра, как со шведами – все в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра», — передает слова Третьяка ТАСС.

Финальный поединок сборных России и Финляндии пройдет 20 февраля. Начало матча в 7.10 по московскому времени.

На пути к финалу подопечные Алексея Жамнова одержали верх над сборными Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Сборная России является действующим победителем Олимпийских игр. На прошлой Олимпиаде россияне в финале одолели Германию (4:3 ОТ). В том турнире также не принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов заявил, что с каждым разом Международный олимпийский комитет (МОК) проводит Олимпиады все хуже и хуже.