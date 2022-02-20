Фетисов рассказал о разговоре с Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, о чем беседовал с фигуристкой Камилой Валиевой по прилете ее в Россию.

«Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата. Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро, и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду», — передает слова Фетисова «Собеседник».

Также Фетисов рассказал о том, что Валиева в порядке и через пару дней планирует возобновить тренировки.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. В личных соревнованиях она заняла лишь четвертое место, пропустив вперед себя японскую фигуристку, а также двух россиянок – Александру Трусову и Анну Щербакову.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что ему было трудно смотреть выступление Валиевой в личном турнире Олимпиады-2022 без слез.