Стало известно, сколько получат российские фигуристы за выступления на Играх

Стала известна сумма призовых, которые получат российские фигуристы за выступления на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Национальная команда в столице Китая завоевала шесть наград: две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях – Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – получат по 4 млн руб.

Синицина и Кацалапов получат также по 2,5 млн руб. за второе место в танцах на льду.

Анна Щербакова, которая выиграла женский одиночный турнир, и Александра Трусова, взявшая серебро, получат 4 и 2,5 млн руб. соответственно.

В парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина получат по 1,7 млн за бронзу, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов – по 2,5 млн за серебро.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в медальном зачете фигурного катания на Играх-2022.

Вторую позицию в медальном зачете заняли американские фигуристы (одно золото, одно серебро и одна бронза). На третьей строчке — команды Китая и Франции, у которых по одной золотой медали.