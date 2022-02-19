Российский фигурист раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об организации Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Напомним, по итогам соревнований спортивных пар российский дуэт Бойкова / Козловский стал четвертым.

«Мне есть с чем сравнивать, я своими глазами был в Сочи, присутствовал на арене «Айсберг». По телевизору смотрел Пхенчхан. Могу сказать, что Олимпиада в Пекине, с точки зрения энергетики, может называться Олимпиадой только с очень сильной натяжкой.

На чемпионате России было в десять раз эмоциональнее. Если убрать общий антураж олимпийских колец, надписи «Пекин 2022», огромного количества видов спорта — самое главное — это отсутствие болельщиков на трибунах из разных стран. Эта Олимпиада не является такой, какой она должна быть», — цитирует фигуриста Sport24.

Золото завоевали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, второй стала российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Бронза досталась другим отечественным спортсменам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Ранее заслуженный тренер России Людмила Великова высказалась о четвертом месте российской пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.