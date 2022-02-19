Великова о паре Бойкова / Козловский: по сравнению с призерами, они — дети

Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о четвертом месте российской пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Не надо было делать такие помарки, которые повторяются практически на каждом старте. Степ-аут на выбросе, касание рукой после выброса — это ошибки. А как он каскад прыгнул? Это же ужас! Просто страшно смотреть, понимаете? У них все еще будет, но прямо сейчас по сравнению с призерами, они — дети», — сказала Великова.

Напомним, первыми стали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, вторыми — российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Бронза досталась другим отечественным спортсменам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете фигурного катания на ОИ-2022. У национальной команды шесть наград: две золотые, три серебряные, одна бронзовая.