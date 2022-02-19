Тарасова оценила выступление сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах российских фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Олимпиаду для сборной России оцениваю хорошо. Есть возможности на следующих Играх быть первыми в танцах и парах. Везде боролись, кроме мужчин, но там свои герои», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Россия победила в медальном зачете фигурного катания на Играх-2022. У национальной команды шесть наград: две золотые, три серебряные, одна бронзовая.

Золото для России завоевали Анна Щербакова (одиночные соревнования) и национальная сборная, одержавшая победу в командном турнире (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов).

Серебро у Александры Трусовой (одиночные соревнования), Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы на льду), а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (спортивные пары).

Бронзу взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).