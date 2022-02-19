Сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах

Сборная России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине обновила собственный рекорд по количеству завоеванных медалей на одних зимних ОИ.

Это стало известно после того, как российские фигуристы Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно в турнире спортивных пар.

Это 30-я и 31-я медали национальной команды в Пекине. Также россияне гарантировали как минимум серебряную медаль в мужском хоккейном турнире.

Ранее сообщалось, что благодаря золоту лыжника Александра Большунова в сокращенном марафоне сборная России повторила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах.

В последний раз 29 наград на зимних ОИ завоевывала сборная России на Олимпиаде — 2014 в Сочи. Также 29 медалей было в активе сборной СССР на Играх-1998 в Калгари.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который не смог финишировать в масс-старте на 30 км из-за проблем со здоровьем.