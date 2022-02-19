Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпиады-2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов с суммарным результатом 239,25 балла завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Первыми стали китайские фигуристы Вэньцзин Суй / Хань Цун (239,88).

Другая российская пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов (237,71) заняла третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,5) — четвертые.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов завоевал золото в сокращенном марафоне на Олимпийских играх — 2022, а россиянин Иван Якимушкин удостоился серебряной медали.

Таким образом, в копилке сборной России на пекинских Играх теперь 29 медалей, что является повторением отечественного рекорда по количеству наград на зимних Олимпиадах.