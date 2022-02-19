Женский масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен из-за погодных условий

Женский масс-старт на Олимпийских играх — 2022 в Пекине перенесли на более раннее время.

Из-за погодных условий гонка начнется 20 февраля в 06:00 по московскому времени, а не в 09:30, как планировалось изначально.

Ранее из-за сильного ветра был перенесен мужской лыжный марафон.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде. Также Большунов завоевал золото в масс-старте. Серебро у Ивана Якимушкина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.