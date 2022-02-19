Большунов стал первым лыжником, завоевавшим пять медалей на одной Олимпиаде

Россиянин Александр Большунов стал первым лыжником, который завоевал пять медалей на одной Олимпиаде.

На Играх в Пекине российский спортсмен завоевал золотые медали в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также Большунов выиграл серебро в «разделке» и стал третьим в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде. Также Большунов завоевал золото в масс-старте. Серебро у Ивана Якимушкина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.