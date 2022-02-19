Норвежский лыжник Клебо рассказал, почему снялся с марафона на ОИ-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свое снятие с укороченного марафона на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Норвежец в конце третьего круга отставал от лидера примерно на полторы минуты и решил не продолжать гонку.

«В первую очередь, я расстроен. Это дистанция, которой я с нетерпением ждал, и грустно быть в стороне от этого. К сожалению, это часть игры. Мне, конечно, было дерьмово. Я больше сидел на унитазе, чем спал. Вчера я весь день был в кровати, пытался выпить немного колы, чтобы хоть как-то стабилизировать свое состояние. Но это оказалось бесполезно. Я сделал все, что мог, и фактически до сегодняшнего утра пребывал в уверенность, что не соберусь. Но когда сократили до 30 километров, я не мог не рискнуть, я должен был попытаться. У нас нет резерва, так что я не чувствую, что занял чье-то место. Я рискнул, и все пошло очень плохо», — признался Клебо каналу TV2.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

Победителем гонки стал Александр Большунов. Россиянин Иван Якимушкин занял второе место.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Ранее российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады — 2010 Алексей Петухов раскритиковал Клебо за сход с дистанции.