Сборная России повторила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах

Лыжник Александр Большунов завоевал золото в сокращенном марафоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, а россиянин Иван Якимушкин удостоился серебряной медали.

Таким образом, в копилке сборной России на пекинских Играх теперь 29 медалей, что является повторением отечественного рекорда по количеству наград на зимних Олимпиадах.

В последний раз 29 наград на зимних Олимпийских играх завоевывала сборная России на Олимпиаде--2014 в Сочи. Также 29 медалей завоевала сборная Советского союза на Играх-1998 в Калгари.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады — 2010 Алексей Петухов раскритиковал норвежца Йоханнеса Клебо за сход с дистанции во время масс-старта на Играх в Пекине.