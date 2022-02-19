Стало известно, почему норвежский лыжник Клебо снялся с марафона на ОИ-2022

Норвежский лыжник Клебо не смог завершить олимпийский марафон из-за ротавирусной инфекции. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире канала «Россия 1».

«Про Клебо. Он всю ночь не спал, у него какая-то ротавирусная инфекция. Об этом сообщает коллега Дмитрий Смирнов из Норвегии. Оказывается, он всю ночь не спал и провел в известном месте эту самую ночь. Да, вот так вот. И если бы было 50 км, он бы не вышел на старт как раз по причине болей в животе», — сказал Губерниев.

Норвежец в конце третьего круга отставал от лидера примерно на полторы минуты и решил не продолжать гонку.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

Победителем гонки стал Александр Большунов. Россиянин Иван Якимушкин занял второе место.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.