Петухов назвал Большунова королем лыж после победы в масс-старте

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов поздравил соотечественников Александра Большунова и Ивана Якимушкина с завоеванием золотой и серебряной медалей Игр в Пекине в масс-старте на 30 км. Петухов назвал Большунова королем лыж.

«Отличная гонка, сегодня все наши четыре спортсмена навязали борьбу остальным соперникам — в том числе, норвежцам, потому что они являются нашими непосредственными конкурентами. Было видно, что тяжеловато Денису Спицову. Артем Мальцев стал четвертым — обидно, немного не хватило. Но то, что сделали Большунов и Якимушкин, — выдающийся результат. Сашу поздравляю с третьей золотой медалью, он сегодня поистине стал королем лыж. Пусть это и не «полтинник», но и на 50-километровой дистанции он бы проявил свои лучшие качества, однозначно бы выиграл. Якимушкин по дистанции чуть отпускал норвежца Крюгера, но собрался и сделал свой максимум, с чем поздравляю его и всю группу Олега Перевозчикова — у них еще не было медалей. Очень интересная, эмоциональная гонка, я очень доволен. Поздравляю весь тренерский штаб, Федерацию лыжных гонок, родителей Саши Большунова — я знаю, что они очень переживали. Он сейчас просто непобедим, что хочет, то и делает», — сказал Петухов «Газете.Ru».

Изначально масс-старт должен был пройти в формате 50-километрового марафона, однако из-за погодных условий дистанцию сократили до 30 км. Петухов убежден, что для российских лыжников это не имело большого значения.

«На расклад для наших спортсменов сокращение дистанции не повлияло. Как они сегодня распределились, так бы и на «полтиннике» бились. Однозначно, им бы составил конкуренцию Крюгер, но Александр Большунов не отдал бы своего преимущества на 50 км. Он является выносливым спортсменом, который специализируется на более длинных дистанциях. Мы видели, как он убегал на Кубке мира, и на «полтиннике» здесь он мог бы убежать. Думаю, все те же спортсмены боролись бы за медали, просто отрывы были немного больше», — заключил Петухов.

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