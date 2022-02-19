Норвежский лыжник Клебо снялся с марафона на Олимпиаде в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо снялся с марафона на Олимпийских играх в Пекине.

Норвежец в конце третьего круга отставал от лидера примерно полуторы минуты и решил не продолжать гонку.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

За сборную России выступают Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев. Они борются за лидерство в марафоне.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Клебо согласился бежать марафон на Олимпиаде только после того, как дистанция была сокращена.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.