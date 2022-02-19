Норвежский эксперт: тот, кто сегодня победит, никогда не будет победителем марафона

Норвежский эксперт Торгейр Бьёрн поделился мнением об изменении дистанции лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине с 50 до 30 км. Его слова передает NRK.

«Привлекательность соревнований сразу исчезла. Марафон – самый престижный старт на Олимпийских играх, но, чтобы этот статус сохранился, вам действительно нужно пробежать 50 км. Тот, кто сегодня победит, никогда не будет настоящим победителем марафона. Ему всегда будут напоминать, что это была ненастоящая 50-километровая дистанция», — сказал Бьёрн.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо согласился бежать марафон на Олимпиаде только после того, как дистанция была сокращена.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России выступают Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.