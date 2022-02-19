Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон, но после сокращения дистанции согласился

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо согласился бежать марафон на Олимпиаде только после того, как дистанция была сокращена с 50 до 30 км. Слова Вяльбе передает «Матч ТВ».

«Норвежцы ли продавили? Я не разговаривала с ними. Рейс-директор по этому поводу нам ничего не сообщал, чье это было желание. Поэтому давайте не будем зря друг на друга наговаривать. В любом случае мы знаем, что Клебо при такой температуре и таком ветре отказался бежать полтинник. Но дистанцию сократили до 28 км. Поэтому он сказал: «Да, я побегу». То есть они уже давали информацию жюри, что он не будет стартовать», — сказала Вяльбе.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России выступают Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказался об изменении дистанции марафона.