Норвежский тренер об изменении дистанции марафона: решение принято слишком поздно

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказал мнение о том, что дистанцию лыжного марафона на Олимпийских играх — 2022 изменили с 50 до 30 км. Его слова передает Telegram-канал «Матч ТВ».

«Решение о замене дистанции было принято слишком поздно. Сейчас сложно сказать было оно правильным или нет, потому что я не знаю всех параметров, повлиявших на жюри принявшее это решение. Но я доверяю судьям в этом вопросе. И, учитывая погодные условия, даже 30 километров будут сегодня очень тяжелой гонкой. Норвежская команда в любом случае готова к старту», – сказал Бьервиг.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России побегут Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что сокращение дистанции марафона пойдет на руку норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.