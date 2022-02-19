Сорин: сокращение дистанции марафона на ОИ-2022 пойдет на руку Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что сокращение дистанции марафона на Играх-2022 пойдет на руку норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.

«28 км вместо 50, конечно, на руку Клэбо. Тем более при таком ветре никто не будет уходить в отрыв – это очень сложно, нужно, чтобы уходило хотя бы 2-3 человека. В группе будет легче, особенно на спусках. Задача Клэбо – удержаться в группе. Но я надеюсь, что наши парни найдут к нему ключики», – сказал Сорин в прямом эфире в Instagram Александра Легкова.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России побегут Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что после изменения дистанции повышаются шансы на победу спортсменов, которые не специализируются на прохождении марафонов.