В сборной России недовольны сокращением лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя сокращение лыжного марафона на Олимпиаде-2022 с 50 до 30 км из-за погодных условий, заявил, что после изменения дистанции повышаются шансы на победу спортсменов, которые не специализируются на прохождении марафонов. Слова тренера передает Telegram-канал «Р-Спорт».

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Это абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики», – заявил Бородавко.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России побегут Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о сокращении лыжного марафона.