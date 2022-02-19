Губерниев отреагировал на сокращение дистанции лыжного марафона на ОИ-2022

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался об информации, что лыжный марафон на Олимпийских играх в Пекине перенесли на час и сократили с 50 км до 30.

«30 километров вместо 50! И это уже не марафон. По факту даже 28 побегут, там страшный ветер, есть участки, где не надо толкаться, а есть, где невозможно идти вперед!» — написал Губерниев.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России побегут Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее из-за погодных условий были перенесены командные соревнования по горнолыжному спорту.