Лыжный марафон на ОИ-2022 перенесен и сокращен на 20 км

Лыжный марафон на Олимпийских играх — 2022 в Пекине перенесен из-за сильного ветра.

Кроме того, лыжники пробегут 30 км вместо 50 км.

Начало соревнований было запланировано на 09:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

Ранее о переносе марафона сообщал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

За сборную России побегут Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.