Серебряный призер Олимпиады объяснил, почему Большунов может не победить в марафоне на ОИ

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский поделился мыслями о перспективах лыжника Александра Большунова в гонке на 50 километров, передает «Чемпионат.com».

«Нет уверенности в успехе Большунова. Последняя гонка заставила усомниться в том, насколько он свеж. Тяжелая олимпийская программа подутомила его», — сказал Панжинский.

Старт гонки запланирован на 9.00 по московскому времени.

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