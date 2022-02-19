Черчесов поделился мнением о скандале вокруг Валиевой

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнение о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, передает «Спорт-Экспресс».

«Камила Валиева — не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она ещё возьмёт своё. То, что не убивает, делает нас сильнее», — сказал Черчесов.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей беседе с Камилой Валиевой.