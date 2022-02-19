Кожевников считает, что России повезло в матче 1/2 ОИ против Швеции

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе сборной России по хоккею в матче 1/2 финала Олимпиады против Швеции, передает «Чемпионат.com».

«Я почему-то был уверен, что мы выиграем у шведов. Здорово, что выстояли. Для этого мы на предварительном турнире и отрабатывали игру в обороне. Да, нам где-то повезло — как и шведам», — сказал Кожевников.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

В решающем матче россияне сыграют против финнов. Встреча состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание назначено на 7.10 по московскому времени.

Ранее трехкратный чемпион мира Данис Зарипов поделился мнением о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады.